Chiusura ufficio del Giudice di Pace di Partanna, precisazione Associazione Avvocati Valle del Belice

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-07

In merito alla nota del Signor Sindaco del Comune di Partanna, diffusa con i mezzi di informazione locali in data 2/2/2020, mi preme precisare che la posizione manifestata dall’Associazione Avvocati Valle del Belice con il comunicato del 30/1/2019, scevra da ogni e qualunque intento di strumentalizzazione politica che non ha mai caratterizzato l’azione e le attività dell’Associazione che mi onoro oggi di rappresentare, nasce in risposta alla missiva prot. n. 27742 del 3/12/2019 a firma del Sindaco del Comune di Partanna, fatta pervenire a mezzo mail, oltre a tutti gli altri soggetti in indirizzo, anche all’Associazione.

Si è ritenuto opportuno e doveroso in relazione al contenuto di detta missiva, manifestare il proprio totale dissenso alla paventata chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace di Partanna, che, si ribadisce, rappresenta l’unico presidio di legalità di prossimità della porzione di territorio belicino rientrante nella competenza del Tribunale di Sciacca, unitamente a quello di Castelvetrano, rientrante, come è noto, nella competenza del Tribunale di Marsala. Per come si legge nel comunicato del 2/2/2020, rispetto a quanto in precedenza palesato nella citata missiva, che ha determinato la presa di posizione dell’Associazione Avvocati Valle del Belice, si prende oggi atto della diversa manifestata volontà del Signor Sindaco di “assicurare un sevizio importante e adeguato per i cittadini del territorio”, con l’auspicio dell’adozione di tutte le concrete misure volte al mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace.

L’Associazione Avvocati Valle del Belice intraprenderà tutte le iniziative ritenute utili e opportune a tutela del mantenimento di detti uffici, anche con il coinvolgimento di tutti gli enti e organismi interessati. Castelvetrano, 6/2/2020.

Il presidente avv. Francesca Leone