La Folgore non si ferma più. Battuto il San Vito. Continua la striscia positiva

del 2020-02-08

Vince soffrendo la Folgore contro un San Vito mai domo. Al 21’ Montepiano in semi rovesciata sorprende il portiere ospite. Al 3’ del secondo tempo il San Vito pareggia, creando anche importanti occasioni per passare in vantaggio ma al 23’ Ogboder, con un tiro dai venti metri, porta in vantaggio la Folgore che porta a casa tre punti importantissimi centrando la quinta vittoria di fila. In classifica i rossoneri si portano ad un solo punto dallo Sciacca capolista impegnato domani pomeriggio sul difficile campo di Lercara.