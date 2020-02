Frigo, tv e stampante a due passi dal mare a Selinunte. Bonifica stamane grazie ad alcuni volontari

del 2020-02-09

Rifiuti, tv, sedie e non solo. E’ questo il segno dell’inciviltà che porta all’abbandono di rifiuti di ogni genere raccolto stamane da un gruppo di volontari nei pressi della Strada che porta verso la Riserva Orientata del Belìce. “Altro che passeggiate ecologica - ha dichiarato Gianfranco Caraccioli uno dei volontari intervenuti - e' stata una vera operazione di bonifica in collaborazione con Rangers di Menfi che ringrazio insieme al neo gruppo di Selinunte Lavinia, Massimo, Giuseppe. Tutta la strada per la Riserva adesso ha un altro aspetto. Manteniamo pulito, abbiamo trovato di tutto dal televisore alla stampante con tanto di documento interno, frigo etc.

Da adesso stop alla discarica”. Speriamo che questo appello possa essere accolto visto che vi e’ un servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti che funziona. Non ci sono più scuse.