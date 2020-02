CVetranno, al via presso il Liceo Classico "G. Pantaleo", i "Seminari della Biblioteca del Classico"

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-02-10

Anche quest'anno si svolgeranno presso il Liceo Classico "G. Pantaleo" i "Seminari della Biblioteca del Classico". Accattivante il titolo scelto per questa IV edizione: "Conversazioni con Tè. Incontri letterari per nutrire l'anima". Gli incontri, aperti al pubblico, vogliono essere occasione di scambio di idee e conoscenze fra i docenti, per cui le relazioni sono anzi tutto delle introduzioni alla riflessione comune.

Gradita sarà, soprattutto, la presenza di alunni e genitori. All'inizio degli incontri, alle 17, si sorseggerà insieme un tè, offerto dai docenti. Il primo incontro, giovedì 20 febbraio, a cura della prof. Antonella Burgio, dal titolo "Medea: vittima o carnefice?", si aprirà con una perfomance a cura degli alunni del laboratorio di potenziamento-artistico teatrale, dal titolo "Le cattive madri. Rileggendo Medea".

Seguiranno, venerdì 13 marzo, "Anassimandro, Sartre e le mezze verità", a cura del prof. Giuseppe L. Bonanno, e, venerdì 27 marzo, "Rapidità e lentezza. Il tempo tra interiorità e realtà", a cura delle proff. Ina Venezia e Loredana Marchese.

Un'altra serie di incontri letterari, dal titolo "Anthropos: responsabilità e diritti", si svolgerà, alle ore 11.15, nell'Aula magna del Liceo Classico, il 12 febbraio, il 17 marzo, il 27 marzo, il 16 aprile