(VIDEO) Ricominciano gli abbattimenti delle case abusive a Triscina. Parlano l'Ass. Oddo e il vicesindaco Virzì

di: Redazione - del 2020-02-10

Come vi avevamo preannunciato giorni fa, si ricomincia, da questa mattina, con l’abbattimento delle case abusive di Triscina. Si tratta di 9 immobili ancora da abbattere contro le già 32 abitazioni rase al suolo. Ruspe pronte per l’inizio dei lavori. Presente anche l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’Ass. Oddo e dal vicesindaco Virzì.

Parlano gli stessi ai microfoni di Cnews.it, così si esprime il vidcesindaco Virzì sugli abbattimenti in corso: “Demolire non basta, per questa opera di riqualificazione, sarà al nostro fianco la sovrintendenza dei beni culturali ambientali che unitamente all’organo tecnico, in questi giorni proseguirà una visione dei luoghi liberati, bisogna portarli a regola d’arte ambientale e successivamente si deciderà cosa farne. Parliamo di rifacimenti ambientali, potrebbero essere allocate piante autoctone”.

Fa eco l’Ass. Oddo: “speriamo nella riformazione delle dune, sicuramente daremo il nostro contributo affinchè la natura possa riprendere vita, potenzieremo l’azione della formazione delle stesse. Nelle nostre intenzioni c’è quella di far tornare questa frazione bella da vedere e più naturale”.

Guarda l’intervista completa.