Bandiera Verde per Tre Fontane e Torretta Granitola. Soddisfazione del sindaco Castiglione

del 2020-02-07

Da oltre 10 anni consecutivi Tre Fontane e Torretta Granitola vengono insignite del prestigioso vessillo della bandiera verde assegnato dai pediatri italiani alle località balneari considerate “ideali” per le vacanze dei bambini e delle loro famiglie. Si tratta di un riconoscimento di cui andiamo orgogliosi, che testimonia la qualità delle nostre meravigliose spiagge, che hanno tutte le caratteristiche per essere considerate tra le più belle località balneari italiane: offerta turistica e attrezzature dedicate sia ai bambini che ai genitori.

In un’ottica di marketing territoriale e turistico, l’assegnazione della bandiera verde rappresenta sicuramente per il nostro Comune quel fattore distintivo che in questi anni del mio mandato amministrativo abbiamo cercato di valorizzare, puntando sempre verso un progressivo miglioramento dei servizi nelle frazioni balneari e promuovendo, di concerto con la pro loco Costa di Cusa, una serie di iniziative di rilievo che hanno visto protagonista il nostro meraviglioso e incontaminato arenile lungo oltre 6 km.