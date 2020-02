Triscina, l'Amministrazione pensa ad un bando per far "rinascere" Villa Quartana e i locali degradati

di: Elio Indelicato - del 2020-02-12

E mentre riprendono le demolizioni delle case abusive di Triscina, da venti e passa anni, si aspetta che vengano riqualificati i locali sottostanti Villa Quartana che dovevano rappresentare la rinascita della popolosa frazione balneare.

Da troppi anni arrivano sul tavolo dei sindaci che si sono susseguiti, lamentale dei residenti che mal sopportano che quei locali vengano utilizzati da alcuni extracomunitari che li hanno trasformati in “vespasiani” con annesse cucine e letti con commerci spesso malavitosi. Non è la prima volta che le Forze dell’Ordine intervengono in quel posto per sedare liti tra chi lo occupa.

I residenti della zona non sanno più cosa fare, hanno paura di passeggiare sulla piazza soprastante perché c’è una scala di collegamento con l’edificio abusivamente occupato e spesso si vedono facce poco raccomandabili. Non è un problema di razzismo dicono alcuni cittadini: ”è una questione di ordine pubblico, di sicurezza e di igiene, basta vedere in che condizioni vivono coloro che occupano i locali”.

L’assessore alla Rigenerazione Urbana Maurizio Oddo, che è stato anche progettista della stessa struttura, ricorda che “i locali dovevano ospitare, secondo il progetto originario, una palestra un ristorantino, una edicola e una farmacia:”

Ma senza avere molta fantasia, gli spazi potrebbero essere utilizzati anche per un mercatino aperto a tutti compreso anche la vendita di prodotti ittici.

La riqualificazione di Villa Quartana ha avuto un iter tortuoso, si rischiava di perdere un finanziamento di oltre un milione di euro per finire questi lavori per il fallimento della Ditta che aveva iniziato le opere. Di queste somme parte sono servite per riqualificare l’attiguo teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che rischiava di essere vandalizzato e che è ritornato a funzionare grazie all’impegno di una società che lo gestisce.

Il sindaco Enzo Alfano sa che tra le priorità del suo mandato, oltre al Piano Regolatore di Castelvetrano e Triscina, non si può non attenzionare questo immobile comunale proprio all’ingresso di Triscina, visto che manca anche la farmacia e una sede elettorale.

“Come amministrazione ogni anno verso marzo ci siamo occupati di preparare il bando per l’apertura delle farmacia. Se volessimo pensare all’utilizzo di questi locali dobbiamo capire che per un farmacista ci sarebbero da fare investimenti importanti per dare in locazione quei locali con una indicazione urbanistica commerciale. Allora stiamo pensando di redigere un bando che possa essere più appetibile nel momento in cui gli spazi abitativi commerciali, si potrebbero dare in locazione per anni per ammortizzare le spese di investimento iniziale.”

Fin qui il sindaco Enzo Alfano che è alla ricerca di una soluzione per fare riaprire l’entrata del Parco Archeologico, che dista poco in linea d’aria da Villa Quartana, al cui interno avevano iniziato a lavorare alcuni commercianti e il titolare di un bar, che potrebbe essere riaperto se c’è veramente un interesse congiunto e una sinergia con il Direttore del Parco archeologico, che dovrebbe utilizzare anche personale che pare scarseggi.