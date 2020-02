"La mia poesia dedicata a Triscina. Un posto unico che sembra una terra di paradiso"

del 2020-02-13

Dorotea Assenova Trifonova è una scrittrice, poeta e glottoteta bulgara che da più di 30 anni vive in Italia.

Ha pubblicato numerosi libri e poesie e ha la nostra amata Triscina nel cuore. Ha una casa ad Agrigento ma negli ultimi anni, dopo aver acquistato un’abitazione a Triscina, vive spesso nella nostra borgata.

“Mi sono innamorata di Triscina è ho comprato una casa in questo posto che mi sembra una terra di paradiso, ci racconta. Aria pulita, spiaggia stupenda... sabbia d'oro... a solo 2km del parco archeologico più grande dell'Europa Selinunte.

Amo avere stretto contatto con la natura. Non appena mi trovo a Triscina i miei pensieri negativi volano... Triscina è meravigliosa, peccato che non è apprezzata come si merita... Ho viaggiato molto nella vita ma nessun posto come Triscina mi trasmette questa tranquillità”.

Dal suo grande amore per Triscina, è nata una poesia che Dorotea ha voluto condividere con i nostri lettori

Triscina terra misteriosa piena di storia e cultura,

luce del mondo siciliano abbracciata dalla costa meridionale.

Triscina che fa sentire il rumore del silenzio con ritmi infiniti,

pezzo di terra con forza irresistibile che mi ha stregato.

Bellezza capricciosa dove il Sole selvaggio illumina la via

che porta nel cuore profondo dei templi antichi della magica Selinunte,

riscalda la nostra anima.

Fai tremare le onde dell’amore in noi.

Ti prego risveglia il potere dell’immortalità dei templi per brillare quel tesoro inestimabile nel mondo.

Radici profonde della storia greca risveglia la più bella luce dentro di noi mortali,

vento magico accarezza tutti nel mondo con l’aria pura di Triscina che in silenzio ama tutti noi.