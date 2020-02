del 2020-02-12

Oggi allo stadio 'Nino Vaccara' di Mazara, alle ore 14,30, ritorno di Coppa Italia tra Folgore e Acquedolcese. Ingresso libero. Incontro valido per accedere alla semifinale regionale. Nella gara di andata i rossoneri si erano imposti in trasferta per 4 a 2. Appello della squadra ai tifosi per essere presenti.