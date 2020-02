CVetrano, affidato il servizio di trasporto scolastico comunale. Ecco le corse e gli orari

di: Redazione - del 2020-02-13

In seguito alle manifestazione d’interesse pervenute per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, si è riunita la Commissione nominata per la valutazione delle proposte pervenute.

La Commissione ha affidato il servizio in via provvisoria, che diventerà definitivo ed efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti e l’adozione del conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva, alla ditta “SELINUNTE TOUR DI SCIMEMI ALBERTA” corrente in Castelvetrano. La ditta aggiudicataria ha offerto il ribasso pari allo 0,50% sull’importo a base d’asta pari a € 22.104,52.

Il servizio comunale di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina di Selinunte avrà inizio in data 17 febbraio 2020 con gli orari di seguito indicati:

CORSA DI ANDATA MARINELLA – CASTELVETRANO: ORE 07.30

CORSA DI RITORNO CASTELVETRANO - MARINELLA: ORE 14.30

CORSA DI ANDATA TRISCINA – CASTELVETRANO: ORE 07.20

CORSA DI RITORNO CASTELVETRANO - TRISCINA: ORE 14.30

I pulman del servizio comunale di trasporto scolastico saranno contrassegnati da apposita tabella, posta sulla parte anteriore e laterale del veicolo, avente la seguente scritta “Trasporto scolastico – comune di Castelvetrano”.

Per lo svolgimento del suddetto servizio si confermano le stazioni di partenza e di arrivo dei pulman in atto operanti. il percorso dei pulman del servizio comunale di trasporto scolastico, sia per le corse di andata che di ritorno, risulta di seguito elencato:

MARINELLA – CASTELVETRANO

ISTITUTO ALBERGHIERO – VIA MARINELLA – VIA SELINUNTE – P.ZZA R. MARGHERITA – VIA XXIV MAGGIO – VIA CHINNICI – P.ZZA DANTE – P.ZZA S. FRANCESCO – VIA MONTALTO – VIA MUSCO – VIA MARTOGLIO – VIA QUASIMODO – VIA PIRANDELLO – VIA CERVELLO – VIA R. SETTIMO – VIA CERNAIA – VIA P. LUNA – VIA CATULLO – VIA ALMIRANTE – VIA LAZIO – VIA GIALLONGHI - VIA MAZZINI – VIA LAZZARETTO – P.ZZA ESCRIVA’ – VIA ROMA – VIA MANZONI – VIA ROSMINI – VIA SALINAS – VIA TITONE – VIA GENTILE – ISTITUTO COMMERCIALE – LICEO SCIENTIFICO

TRISCINA – CASTELVETRANO

VIA BRESCIANA – VIA CHINNICI – P.ZZA DANTE – P.ZZA S. FRANCESCO – VIA MONTALTO – VIA MUSCO – VIA MARTOGLIO – VIA QUASIMODO – VIA PIRANDELLO – VIA CERVELLO – VIA R. SETTIMO – VIA CERNAIA – VIA P. LUNA – VIA CATULLO – VIA ALMIRANTE – VIA LAZIO – VIA GIALLONGHI – VIA MAZZINI – VIA LAZZARETTO – P.ZZA ESCRIVA’ – VIA ROMA – VIA MANZONI – VIA ROSMINI – VIA SALINAS – VIA TITONE – VIA GENTILE – ISTITUTO COMMERCIALE – LICEO SCIENTIFICO.

Gli alunni di Marinella e Triscina di Selinunte, nelle more del rilascio di apposita carta di accesso al servizio comunale di trasporto scolastico, potranno salire sui pulman esibendo la tessera di abbonamento attualmente in uso.