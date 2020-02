Il parcheggio della "discordia" vicino l'Ospedale. Marcello Caradonna: "I segnali vanno rispettati"

di: Elio Indelicato - del 2020-02-14

Non solo le giuste multe all’interno dell’area dell’ospedale di Castelvetrano, ma adesso controlli serrati anche all’interno del parcheggio adiacente, nel “piazzale Falcetta”, per chi non rispetta il segnale di sosta fino a sessanta minuti.

Fino a qualche giorno fa i controlli dei Vigili erano solo all’interno del parcheggio dell’Ospedale dove per convenzione anche i Vigili possono multare soprattutto chi da sempre continua ad occupare gli spazi per i disabili o parcheggia davanti il cancello dell’elisoccorso.

La zona sosta, di fronte il campo da tennis, che può ospitare una trentina di autovetture e uno spazio sterrato a fianco sono stati delle valide alternative per trovare un posto, visto che già dalle prime ore del giorno il parcheggio dell’Ospedale è già esaurito.

E proprio nel piazzale Falcetta medici e personale paramedico posteggiano le loro auto, ma da qualche settimana sul parabrezza dei loro veicoli, sono apparsi i classici "fogliettini gialli” o per non avere esposto il disco orario o perché la sosta fuori orario.

Qualche tempo fa un ortopedico è stato verbalizzato mentre stava effettuando un’ operazione ad un giovane a seguito di un incidente stradale. La polemica corre anche sulla rete e l’ex presidente del Tribunale del Malato Serena Navetta è stata dura in una lettera aperta:

"Codesto spazio da anni rappresenta uno sfogo alla grave carenza dei parcheggi insufficienti in ospedale, sia per gli operatori sanitari che per gli utenti costretti a rivolgersi ai servizi sanitari. Penso non sia necessario spiegare perché nei reparti ospedalieri e negli ambulatori del distretto sanitario, si perdono intere mattinate. Anche per prenotare una visita, il tempo medio è di circa due ore. Giornalmente vengono sanzionate auto che necessariamente superano il tempo prestabilito, perché impossibilitati a gestire il tempo di permanenza.

Un controllo sanzionatorio che in questo contesto risulta un accanimento ingiustificabile sulla sofferenza. Eppure quello spazio, oltre alle esigenze ospedaliere ed alla clientela dell' attività non risulta essere necessaria ad altro, basta passare di lì oltre l' orario degli ambulatori sanitari per notare che rimane totalmente vuoto, nonostante il bar aperto fino a tarda sera.

Dunque sembra chiaro che si voglia penalizzare consapevolmente chi necessita dell' ospedale, durante l'ora di punta. Mi chiedo come si possa far questo. Come si può sanzionare un medico, un infermiere che obbligatoriamente deve parcheggiare da qualche parte per andare a salvare vite umane?"

“La soluzione, dice l’ex ispettore della Polizia Municipale Salvatore Macaluso era stata proposta dal nostro Ufficio all’Amministrazione, quando le Ferrovie dello Strato erano disponibili a concedere in comodato d’uso parte della linea ferrata dismessa ma non c’è stata alcune adesione da parte dell’Amministrazione di allora”.

Il Comandante dei Vigili Urbani Marcello Caradonna si stupisce per la querelle: “Se i segnali ci sono, così come in altre parti della città, si devono rispettare, altrimenti che ci stanno a fare?

I Vigili hanno il dovere di controllare il territorio e agire di conseguenza per chi non osserva i segnali anche di sosta. Utenti comuni e professionisti sono sulla stessa stregua.”