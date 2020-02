Polizia Municipale, nasce a Castelvetrano il Dipartimento provinciale del CSA

del 2020-02-14

In data 05.02.2020 a Castelvetrano, alla presenza del Segretario provinciale Paolo Pagoto, si è costituito il Dipartimento Provinciale di Trapani della Polizia Municipale del CSA Regioni Autonomie Locali. A presiedere il Dipartimento è stato eletto, all’unanimità dei componenti della segreteria, l’Ispettore Capo Antonino Pumo appartenente al Comando della Polizia Municipale di Trapani, che sarà coadiuvato: dall’Ispettore Vitale Nicola del Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano, Vice Presidente; dal Segretario Fabbrio Oddo del Comando di Marsala; da due componenti la Segreteria Pisciotta Francesco e Gaspare Genova, rispettivamente in servizio presso il Comandi di Polizia Municipale di Petrosino e Valderice. Con la Costituzione del Dipartimento Provinciale si chiude il cerchio iniziato con il Dipartimento Nazionale e Ragionale della Polizia Locale. Il CSA è e resterà sempre sensibile alle problematiche legate alla Polizia Polizia Municipale, prova ne è la sua partecipazione alla sottoscrizione presso l’Aran del ultimo CCNL Enti Locali, facendo introdurre il Titolo VI Sezione per la Polizia Localecon i relativi articoli che vanno dal 56 bis all’art. 56 sexies.