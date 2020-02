La Folgore perde ma passa il turno di Coppa Italia. Sconfitta indolore a Mazara

del 2020-02-12

Folgore sciupona perde per 1-0 ma supera il turno contro l'Acquedolcese che si è dimostrata una buona squadra. La gara è stata decisa da un autogol di Bono al 20' del secondo tempo. Gli ospiti finiscono la gara in nove per due espulsioni. Fino alla fine i rossoneri hanno tentato la rete del pareggio ma il portiere ospite si è superato più volte. La Folgore, grazie al 4 a 2 della gara di andata, accede dunque alle semifinali dove affronterà una tra Milazzo, Aci S. Antonio o Jonica.