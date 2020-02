Il conto corrente online conquista sempre più gli italiani. Statistiche in aumento

di: Luca Beni - del 2020-02-19

I servizi online negli ultimi tempi stanno riscuotendo un forte interesse, merito delle innumerevoli opportunità che vengono messe a disposizione degli utenti. Figurano come un’ottima alternativa agli usi comuni che si sono susseguiti fino al recente passato, migliorando molti aspetti della vita quotidiana. Questo vale per qualsiasi settore, anche in merito all’apertura di un conto corrente tramite il web.

Tale pratica sta avendo molto successo anche nel nostro paese. L’Italia infatti si sta mettendo velocemente al passo coi tempi riguardo la modernizzazione e l’utilizzo delle risorse digitali, con un crescente numero di cittadini che prediligono la creazione di un conto corrente online in contrasto alle metodologie standard. Siamo di fronte ad una cifra in netto aumento che continuerà a crescere a dismisura anche nel prossimo periodo. La motivazione è riscontrabile nei seguenti aspetti:

- Pratiche di apertura facili e rapide

- Grande risparmio di tempo

- Convenienza delle tariffe

Mentre in precedenza bisognava recarsi fisicamente presso un istituto bancario adesso tali operazioni possono essere compiute comodamente dal proprio pc o smartphone, in qualsiasi luogo tramite l’accesso ad internet. Si tratta quindi di un servizio in più che attira per la sua semplicità di fruizione, oltre al fatto di sostenere costi inferiori rispetto ai conti tradizionali.

Però sono numerosi i competitors che propongono offerte più o meno adatte al consumatore. Tra i tanti tuttavia spicca per affidabilità e convenienza l’offerta di CheBanca che con il conto Yellow offre il dossier titoli gratis.

Conto corrente online Yellow di CheBanca

CheBanca (istituto appartenente a Mediobanca) con il suo conto Yellow è la soluzione ideale per chi desidera effettuare gli investimenti e le proprie operazioni finanziarie tramite la rete. Attività quali prelievi e bonifici sono totalmente gratuiti, gli affiliati possono ritirare il proprio denaro da qualsiasi ATM, sia in Italia che all’estero, senza dover rilasciare alcuna commissione.

Ma il fiore all’occhiello dell’offerta è certamente il dossier titoli gratis, impiegato per l’acquisto e la vendita di azioni, titoli di stato, negoziare le obbligazioni ecc. Il conto deposito si può aprire selezionando come vincoli a breve termine tre, sei o dodici mesi. Oltre a ciò si possono eseguire tramite l’home banking e l’applicazione ufficiale le classiche spese come le bollette, la ricarica del telefono, farsi accreditare lo stipendio ecc.

Per usufruire di tutto ciò è sufficiente aprire gratuitamente il conto Yellow caricando sul sito ufficiale di CheBanca i documenti e firmando il contratto per mezzo della Firma Elettronica Avanzata FEA.

Tariffe conto corrente online Yellow

Per quanto riguarda le spese bisogna annoverare l’imposta di bollo, ammontante a 34,20 euro con deposito superiore ai 5 mila euro. Differente è il caso relativo al canone del conto corrente, il quale può divenire gratuito a seconda dell’aggiunta di una serie di opzioni (ad esempio il pagamento di tre rate del mutuo aperto con CheBanca o l’avere prodotti di investimento superiori ai 30 mila euro).

Tuttavia tramite l’offerta rimborso bollo su dossier titoli 2020 l’utente ha la facoltà di ricevere un indennizzo sull’imposta di bollo (modalità e tariffe presenti sul link postato ad inizio pagina). La promozione è valida fino al 31 dicembre 2020. Tra le altre spese possiamo citare il bollettino postale (a 40 centesimi più le spese postali) e il bonifico in giornata (a soli 5 euro).

Tra i principali punti di forza che caratterizzano l’offerta di CheBanca vi è, su tutte, l’apertura e la chiusura del conto corrente che sono totalmente gratuite; si possono effettuare operazioni senza limiti e bonifici e prelievi senza alcun costo. È inoltre possibile richiedere la carta di credito al costo di 24 euro l’anno, a titolo gratuito se si supera la soglia di cinquemila euro. Inclusa viene consegnata anche una carta di debito Maestro.