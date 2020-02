Folgore espugna il campo del Casteldaccia. Un 4 a 0 senza storia

del 2020-02-15

Sesta vittoria di fila della Folgore che cala il poker contro il Città di Casteldaccia a Palermo. Un clima sicuramente non dei migliori, con la gara giocata a porte chiuse alla presenza di un gruppo di poliziotti per motivi precauzionali. Primo tempo che ha visto la Folgore passare in vantaggio con Camara e raddoppiare con Carovana. Nel secondo tempo eurogol ancora di Camara con Bono a calare poi il poker per la sesta vittoria di fila per la compagine rossonera che, in attesa dei risultati di domani, vola in testa alla classifica.