Campobello, caduti in una buca profonda 4 piccoli cuccioli. Salvati da un cittadino e dai Vigili del Fuoco di Castelvetrano

del 2020-02-15

A San Valentino c'è chi compra i fiori, chi cioccolatini, chi si prepara per festeggiare la giornata degli innamorati... E poi ci sono loro, che salvano vite.

Dopo essersi beccato non pochi morsi (perché ovviamente spaventatissimi) un cittadino Giovanni Puccio Presidente dell'Associazione A..fido, insieme al tempestivo intervento del comando dei Vigili del fuoco di Castelvetrano, è riuscito a mettere in sicurezza 4 cuccioli di circa 2 mesi, che erano stati segnalati da un passante. "Due di questi cuccioli, racconta Giovanni, non si potevano prendere perché caduti in un buco profondo da non poter raggiungere manualmente; ho chiamato i Vigili del fuoco di castelvetrano, che subito sono arrivati e sono riusciti a salvarli." L'intervento provvidenziale si è registrato a Campobello di Mazara prolungamento della via H.