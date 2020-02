Obiettivo Città chiede la sospensione del parcheggio a disco orario nei pressi dell'Ospedale

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-14

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore, Viola Vincenza, in riferimento ai disagi, manifestatesi e lamentati già da diversi giorni dai cittadini, in seguito all’attuazione del provvedimento di parcheggio a tempo (un’ora) ed alle numerose multe elevate alle auto in sosta nel sito individuato nei pressi dell’Ospedale di Castelvetrano si fa presente che:

Questo sito da anni rappresenta una valvola di sfogo all’insufficienza di parcheggi previsti all’interno dell’area ospedaliera,

Considerata la particolarità del sito e le necessità per le quali operatori sanitari e non si recano presso lo stesso Ospedale e all’interno del quale ogni singolo necessità da espletare con conseguenti adempimenti richiesti si protrae per ore e ore ,

Considerato che in seguito ad un indirizzo della amministrazione comunale in quella zona giornalmente vengono elevate numerose multe alle auto parcheggiate e che per la particolarità del sito vanno a danneggiare anche persone che per svariati motivi devono recarsi con urgenza presso il presidio ospedaliero e non trovando posto all’interno degli spazi previsti parcheggiano nel suddetto sito,

Considerato che quello spazio è l’unico spazio libero in zona, utile sia ai dipendenti, che non trovano posteggio dentro gli spazi addetti che agli utenti che accedono ai servizi dell’ospedale compreso quelli della medicina di base.

Considerato che l’ospedale non è solo frequentato da persone abili ed autonome ma anche da anziani, persone che devono recarsi presso gli ambulatori, che devono recarsi presso il reparto oncologico, che devono effettuare visite specialistiche o altro ancora,

Considerata l’elevata affluenza giornaliera di utenti presso l’ospedale,

Impegnano il Consiglio Comunale e l’Amministrazione Comunale ad attivare le procedure necessarie nel più breve tempo possibile affinché’ si trovi un rimedio che non vada a danneggiare i cittadini che già per il solo fatto di recarsi presso l’ospedale significa che hanno certamente un problema da affrontare. Nelle more si chiede che il parcheggio a disco orario venga sospeso fino a quando non sarà trovata una risoluzione definitiva e che nella stessa area sia consentito temporaneamente il parcheggio libero.

f.to Calogero Martire

f.to Curiale Giuseppe

f.to Stuppia Salvatore

f.to Viola Vincenza