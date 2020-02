Asp Trapani, al via un progetto con Inail sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro

del 2020-02-15

La promozione della salute nei luoghi di lavoro ( Workplace 2018 Health Promotion – WHP), è l’argomento al centro del progetto “ Insieme in salute”, organizzato dall’Unità operativa Educazione e Promozione della salute aziendale dell’Asp di Trapani in collaborazione con la Direzione territoriale Inail Palermo – Trapani. Il progetto, che prevede sette incontri formativi con cadenza mensile da febbraio a giugno 2020, è rivolto ai dipendenti dell’Istituto e ha come obiettivo prioritario il miglioramento della salute e del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro a partire dall’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, la promozione della partecipazione attiva e l’incoraggiamento delle capacità personali. Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente calendario: Trapani, sede Inail via Vito Sorba 18, dalle 12 alle 13: 6 febbraio “La corretta alimentazione e la dieta mediterranea”; 20 febbraio “La sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale”; 5 marzo “L’attività fisica un investimento in salute”; 26 marzo, “Alcol e incidenti stradali”; 28 aprile “Io non fumo”; 14 maggio “Le dipendenze da sostanze e da comportamenti”; 11 giugno “ Benessere e tecniche antistress”. Mazara del Vallo (Tp), sede Inail via Molo Caito 29/31, dalle 12 alle 13: 13 febbraio “ La dieta mediterranea. Sicurezza e sostenibilità”; 17 marzo “ Fumo. Alcol e incidenti stradali”; 21 aprile “Le dipendenze da sostanze e da comportamenti”.