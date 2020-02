Questione parcheggi Ospedale. Posti auto in una nuova area da dare in gestione a privati? Parla l’Ass. Cappadonna

del 2020-02-14

Sopralluogo congiunto tra l’assessore alla polizia municipale Sandro Graziano, l’Assessore Cappadonna e il comandante dei vigili urbani Marcello Caradonna per trovare una soluzione alla mancanza di parcheggi soprattutto in considerazione delle multe che vengono elevate nel parcheggio a tempo di piazzale Falcetta dove non viene rispettata la sosta di sessanta minuti. “La soluzione sembra a portata di mano - dice l’assessore Cappadonna grazie ad una area adiacente.

L’attuale parcheggio dove potrebbero trovare posto un centinaio di posti una volta realizzate alcune opere che non avrebbero costi eccessivi e che si potrebbero assegnare in gestione a privati dopo una apposita manifestazione d’interesse come ci conferma l’assessore Manuela Cappadonna.