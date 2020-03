Raccolti quasi 9 Mila Euro per l'Ospedale CVetrano. "Sarà acquistato un videolaringoscopio"

di: Redazione - del 2020-03-28

Continua la raccolta fondi, promossa da un giovane studente castelvetranese di Medicina e Chirugia, Fabio Basone, in favore dell'ospedale di Castelvetrano per far fronte all'emergenza COVID-19.

"L’idea nasce qualche settimana fa quando su un gruppo whatsapp di colleghi ho visto le campagne a favore dell’ospedale civico di Palermo. Ho subito pensato, che in questo momento, unica cosa che posso fare è quella di creare una raccolta anche per il nostro ospedale di Castelvetrano. La raccolta viene gestita anche dalla piattaforma gofound. I soldi saranno destinati al reparto di terapia intensiva per fronteggiare questa emergenza. Essendo unico punto nella valle del Belice".

Ad oggi, intanto, sono stati raccolti quasi 9 mila euro e sulla destinazione delle somme Fabio Basone spiega: "Ho avuto contatti con un'azienda per l'acquisto di un video laringoscopio con sistema Glidescope Core, oltre a ben 10 kit monouso di videobroncoscopi. Sono dispositivi assai utili in questo contesto di emergenza sanitaria, per la rianimazione, poichè consentono di effettuare manovre invasive, quali l'intubazione endotracheale a distanza sicurezza, con il supporto di un monitor, garantendo dunque una maggiore sicurezza per il medico.

Inoltre con i videobroncoscopi, si effettua il lavaggio bronchiale, trattamento obbligatorio per i pazienti in insufficienza respiratoria. Inizialmente volevamo optare, sempre in concordità con l'equipe medica, per l'acquisto di una barella di biocontenimento, al momento in fase di produzione, o DPI, di cui si sta occupando, per lo più, la protezione civile. Ad ogni modo sento di ringraziarvi ancora tutti, per il supporto continuo, il coinvolgimento che sto riuscendo ad ottenere e la cifra oggi raggiunta".

Il bonifico bancario per la donazione è il seguente IT56S3608105138202929702930 Intestato a Fabio Basone, Causale: Ospedale di Castelvetrano oppure è possibile donare cliccando qui

In questi giorni, intanto, anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aumentare la propria capacità di risposta all’emergenza “Covid-19” che da diverse settimane sta affliggendo il nostro territorio. Le donazioni saranno utilizzate per l’acquisto di dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, occhiali, tute protettive) e materiale per l’ampliamento della Sala Operativa Locale, spese per mezzi di soccorso e attività sociali (dispositivi di sanificazione, carburante, presidi, attrezzature, mezzi appropriati per l’emergenza).