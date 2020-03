"A Campobello secondo caso di positività al Coronavirus. Raccolta fondi per chi è in difficoltà". Parla il Sindaco Castiglione

del 2020-03-27

Secondo caso di Coronavirus a Campobello. A darne comunicazione è il Sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione. Si tratta di un anziano che si trova ricoverato a Marsala.

"Avvieremo una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà e che non percepiscono alcun reddito. Dobbiamo continuare a stare vicini, uniti per superare questo momento di difficoltà, ha dichiarato anche il primo cittadino".