“Un contagio a CVetrano e otto persone in quarantena obbligatoria”. Parla il Sindaco Alfano

del 2020-03-27

Un solo caso di positività a Castelvetrano, secondo quanto affermato dal sindaco Alfano (gli altri due positivi indicati ieri nel comunicato dell'Asp di Trapani non sarebbero castelvetranesi ma sanitari dell'Ospedale di Castelvetrano) che pochi minuti fa ha pubblicato un video sui social.

Si tratta di una persona che attualmente si trova presso la propria abitazione assistita e tenuta sotto controllo.

In città abbiamo 135 persone in quarantena volontaria in quanto provenienti dal nord Italia. Infine ci sono altre 8 persone in quarantena obbligatoria in attesa dell'esito del tampone.