La cipolla rossa di Partanna "sbarca" a Bologna. "La mia laurea a distanza tra sogni e determinazione". Storia di Andrea Marco La Commare

del 2020-03-30

Non finirò mai di ringraziare la mia Famiglia, tutti i miei più cari amici e i soci e volontari dell'associazione OIPA, di cui faccio parte, per il sostegno, l'aiuto e l'affetto anche se distanti". Queste parole sono di un giovane partannese, Andrea Marco La Commare, che si è laureato nei giorni scorsi, in videoconferenza e lontano dai propri familiari e amici, in quanto ha scelto di non rientrare in Sicilia in questo momento di emergenza sanitaria.

Marco ha conseguito la laurea in tecnologie agrarie all’Università degli studi di Bologna con una tesi intitolata “La valorizzazione dei prodotti tipici: la cipolla rossa di Partanna”.

La redazione di Castelvetranonews l’ha raggiunto telefonicamente per raccontare la sua esperienza di laurea ai tempi del coronavirus.

Avresti mai pensato di discutere la tesi in videoconferenza?

“No, non avevo minimamente pensato a qualcosa del genere, è stato diverso rispetto a ciò che accade di solito e alle proclamazioni dei miei colleghi a cui ho assistito in passato. Forse anche per questo la mia Università si è riservata di assicurare una cerimonia dedicata per i laureati in questo brutto periodo non appena tutto sarà finito e le condizioni igienico-sanitarie lo consentiranno.

Non dobbiamo pensare che surrogati dei rapporti umani come le videoconferenze e l'uso di strumentazione telematica sostituiscano l'emozione e la concretezza che solo la presenza fisica e condivisa possono dare, perché queste fanno parte dell'essenza dell'essere umano.”

Quali sono state le tue sensazioni durante la videoconferenza?

“Per me infatti è stata una laurea un po' insolita, anche se l'impeccabile organizzazione dell'Università di Bologna ha fatto sì che tutto avvenisse con semplicità, quasi con naturalezza. La laurea in videoconferenza è semplicemente un'esperienza diversa che ricorderò in modo particolare, lontano dagli affetti e chiuso a casa, con dei sobri festeggiamenti, al momento anch'essi avvenuti per via telematica.

Non è facile per nessuno affrontare un momento d’emergenza come questo che sta affrontando il nostro Paese ed è per questo che ho deciso di rimanere volontariamente e per mia scelta a Bologna, nonostante la possibilità di tornare, sin dalla fine di febbraio affrontando la situazione in maniera quasi del tutto autonoma, evitando così di creare possibili rischi per gli altri e per me.

Sono stati periodi di emozioni molto forti e sensazioni particolari a volte contrastanti che mi sono servite anche per riflettere e capire molti apparenti ostacoli e imprevisti che possono sorgere durante la vita e che a volte potrebbero essere intese come strade differenti che vista la necessità si devono intraprendere e che bisogna avere coraggio e determinazione nell'affrontarle.”

Come mai hai scelto di non rientrare?

“Anche se non ho un lavoro, vivo in un appartamento in affitto e il mio sostegno economico è dovuto ai sacrifici della mia famiglia. Nonostante la possibilità che l'università mi ha dato di laurearmi a distanza, ho pensato che in un momento così particolare per l'emergenza, che abbiamo in Italia e che ormai è diventata globale, era sicuramente un ulteriore rischio per me e per gli altri viaggiare per tornare a Partanna, nonostante sia a tutt'oggi possibile, nell'ovvio rispetto dei diritti democratici dell'individuo.

Ho pensato quindi di rispettare le indicazioni delle istituzioni e rimanere a Bologna, cercando di concentrarmi sullo studio e di non espormi al rischio in un momento così delicato. Tuttavia, ci tengo a precisare che al di là della scelta morale di rimanere lontani dalla Sicilia, é un diritto di ogni persona poter tornare vicino ai propri cari, ovviamente nel rispetto delle norme e delle precauzioni indicate dalle istituzioni.

Personalmente mi hanno molto impressionato alcune notizie di persone rimaste bloccate in macchina durante la via di casa in Sicilia. Non dobbiamo lasciare che la paura e il senso di insicurezza prenda il sopravvento in queste situazioni di emergenza, dobbiamo avere fiducia nelle Istituzioni, nelle Forze dell’Ordine, e nel senso civico delle persone.

Ci sarà sempre chi non seguirà le regole, purtroppo, ma dobbiamo pensare che la maggior parte della nostra comunità è composta da persone per bene e che ci sono organi preposti con il compito di vigilare ed eventualmente intervenire nel caso non vengano rispettate le regole.”

Come mai hai scelto come argomento per la tua tesi la cipolla di Partanna?

"Il titolo che ho dato alla mia tesi triennale in Tecnologie Agrarie è "La valorizzazione dei prodotti tipici: la Cipolla Rossa di Partanna ". Ho proposto ai miei relatori questo argomento che hanno apprezzato molto. È stata infatti un'idea del tutto originale, soprattutto per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell'ateneo di Bologna.

Ho affrontato uno studio relativo ad un'analisi economica e legislativa che riguarda la valorizzazione di un prodotto tipico e di nicchia come il nostro ecotipo di cipolla partannese, sempre più apprezzato dai consumatori del posto e non solo. È un prodotto che se non riceve maggiori attenzioni e non si regolarizza in maniera ufficiale, rischia di perdere le sue caratteristiche originali a causa dell'introduzione di nuove varietà o ibridi di cipolla sul nostro territorio.

Ho studiato anche le potenzialità di un prodotto riconosciuto ufficialmente come varietà e registrato a livello europeo con marchi di riconoscimento per lo sviluppo agricolo ed economico locale. Infine, ho ovviamente fatto dei cenni anche sulla “Cipolla Partannisa" come prodotto, mettendo in risalto i caratteri peculiari, i pregi organolettici e le tecniche di coltivazione attualmente utilizzate."

Progetti per il futuro?

"Il mio progetto per il futuro è attualmente quello di tornare nella mia amata Sicilia e Valle del Belìce, per restare. Dopo la meravigliosa esperienza a Bologna ho capito che forse per cambiare alcune cose sul nostro territorio c'è il bisogno di noi giovani, di coloro che sono magari andati fuori per studio e che poi scelgono di tornare.

Noi giovani, che spesso riusciamo ad essere più creativi, possiamo dare quella nuova linfa di innovazione, voglia di migliorarci e cambiare vecchi sistemi di pensiero per migliorare la società e i territori che ci hanno visto crescere.

Non si sceglie dove si nasce, ma si può scegliere dove vivere. Vorrò sicuramente tornare a Partanna anche per rendere il nostro territorio competitivo nel mondo globalizzato e un posto migliore dove vivere anche per noi giovani. Questa è una grande sfida personale e per la comunità. Penso che noi delle generazioni più giovani dobbiamo essere in grado di avere forza, tenacia e passione, ed essere i promotori di un cambiamento.

Ho quindi intenzione di tornare e, nel frattempo, di proseguire i miei studi nel settore agronomico e contemporaneamente continuare l'attività di volontariato che ho da poco iniziato nella mia Partanna e nella provincia. Sono infatti delegato della sezione OIPA di Partanna, un'associazione per la protezione e tutela degli animali già presente sul territorio da alcuni anni grazie a persone di lodevole stima e fiducia, di tutte le età.

Avrò quindi il piacere di unire allo studio personale e professionale, un'attività a mio avviso fondamentale per il nostro territorio e che ha l'obiettivo di aiutare e tutelare essere senzienti, gli animali, cercando di creare una realtà sempre più efficiente e sempre più presente a livello locale.

Per il futuro lavorativo penso invece di iniziare a migliorare e gestire assieme a mio Fratello la piccolissima azienda a conduzione familiare che attualmente si occupa della produzione e vendita d’Olio EVO “Valle del Belice DOP”."

“Ringrazio Castelvetranonews per l'intervista e approfitto di questo mezzo per dire un grazie di cuore a chi si è mostrato vicino. Non nego che mi sono arrivati tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni da amici, conoscenti, concittadini, e da associazioni legate al territorio partannese che mi hanno fatto pesare meno la lontananza e l'isolamento del momento, facendomi sentire la vicinanza della mia comunità di appartenenza.

Grazie ad Andrea Marco La Commare per la disponibilità a raccontarsi ai nostri lettori e cogliamo l'occasione per porgere ancora una volta le nostre migliori congratulazioni.

"Con l'auspicio che tutto questo disagio possa cessare quanto prima, ci rivedremo nuovamente in giro per le strade! Un abbraccio virtuale da Bologna a tutti i miei concittadini Siciliani e Belicini. Un saluto anche a tutto lo staff di Castelvetranonews che ringrazio nuovamente per l'intervista proposta."