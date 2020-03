Castelvetrano, al via il progetto "Carrello Solidale". Clienti potranno donare alimentari di prima necessità

del 2020-03-27

Il Comune di Castelvetrano in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano, con l'intento di rispondere al meglio a questa situzione di emergenza che sta portando numerose famiglie ad uno stato di bisogno in primis di beni alimentari di prima necessità, attiverà nei prossimi giorni il progetto "Carrello Solidale". In data odierna il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali, il Presidente ed alcuni volontari della Croce Rossa di Castelvetrano si sono recati in tutti i principali Supermercati della città per propore l'adesione all'iniziativa. Essa prevede la predisposizione in ciascun punto vendita di un "carrello solidale", sul quale è collacata la locandina del progetto, all’interno del quale i singoli clienti possono donare generi alimentari di prima necessità. Anche le stesso supermercato avrà la possibilità di incrementare con altri prodotti le donazioni effettuate dai propri clienti. Alla fine della giornata i volontari CRI provvederanno a recuperare i beni alimentari donati e, successivamente, alla loro distribuzione alle persone più bisognose. Considerata la gravosa situazione che pesa sulle spalle di molti nostri concittadini, nel ribadire il grande valore sociale di questa iniziativa, siamo certi della vostra sensibilità e del vostro spirito di solidarietà. Ci auguriamo quindi una grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.