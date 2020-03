Sempre più persone giocano online da mobile: ecco perchè

di: Luca Beni - del 2020-03-28

Il traffico web si sta spostando lentamente, ma inesorabilmente, verso il mobile. Se fino a qualche anno fa le persone che si connettevano a Internet lo facevano per circa il 70% da pc e 30% da mobile, al momento le percentuali si sono invertite. La maggior parte delle persone che si connettono alla Rete Globale lo fanno tramite smartphone. Questo si ripercuote anche sul gioco online, e gli operatori, per stare al passo coi tempi ed offrire un servizio migliore ai giocatori, si sono adattati. Qui è possibile trovare i migliori Casino Online italiani sui quali è possibile giocare non solo tramite desktop, ma anche da mobile, sia smartphone che tablet. La nuova tendenza del mobile, non ha cambiato però i gusti dei players, ma solo il modo con il quale fare le scommesse.

Le cause del cambiamento

È difficile individuare un unico motivo per spiegare questa nuova tendenza. Di certo la diffusione capillare degli smartphone ha avuto un impatto decisivo. Un pubblico sempre alla ricerca di nuovi modi di intrattenimento e la comodità di avere tutto a portata di mano ha fatto il resto. Per quanto riguarda il gambling, lo sviluppo dei casino online con offerte decisamente superiori a quelli terrestri, ed app create per intercettare i gusti di un pubblico sempre più esigente, hanno decisamente cambiato le modalità di scommettere online, soprattutto in questo periodo . Non sempre infatti i giocatori possono connettersi da casa attraverso un computer, ma certamente in tasca hanno il proprio cellulare, che permette in maniera ancora più immediata e comoda di accedere a servizi di gioco online. Puntare alla roulette, partecipare ad un torneo di poker, piazzare una scommessa sportiva o avviare i rulli di una slot machine è possibile in qualsiasi momento, basta avere una connessione ad Internet.

I Casino Online non restano a guardare

A farne le spese sono i pc, a favore di smartphone e tablet. I Casino Online questo lo sanno, così come lo sanno i produttori di giochi. Per questo, da un paio di anni a questa parte, gli operatori del gambling si sono attrezzati per fornire prodotti e servizi da mobile. Nonè raro infatti imbattersi in promo pensate esclusivamente per il gioco da mobile, come può essere il caso di ottenere premi e vantaggi se si piazza una scommessa tramite uno smartphone o un tablet. Le slot machine online ad esempio, che ultimamente hanno conosciuto un vero boom, possono essere giocate tranquillamente sia da smartphone che da tablet. Quelle di nuova generazione sono compatibili per tutti i dispositivi e per tutti i sistemi operativi, da iOs ad Android a Windows, per raggiungere il più vasto pubblico possibile.

App per scommettere direttamente sul telefonino

Iscrivendosi ad un Casino Online e scaricando la relativa app, si ha accesso a tutti i servizi di scommessa dell’operatore direttamente nel palmo della mano. Decisamente un vantaggio per chi vuole piazzare una scommessa quando è fuori casa e non ha tempo di recarsi ad un centro scommesse per fare una schedina sul campionato di Serie A, sulla Champions Leauge o altri eventi sportivi, ma anche semplicemente ingannare il tempo nell’attesa dell’autobus o in un momento morto della giornata. Tutti i migliori casino online hanno un’app con la quale poter giocare, l’importante è farlo sempre in casino certificati e legali.

I Casino Online ADM

I Casino ADM sono i casino certificati dallo Stato. Casino AAMS fino a qualche tempo fa (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), dopo una riorganizzazione del Ministero dell’Economia, da cui dipendono i monopoli, sono ora conosciuti come Casino ADM (Agenzia Dogane e Monopoli). Questi operatori sono certificati con il marchio ADM appunto, che certifica la loro legalità, sicurezza, trasparenza e promozione di un approccio consapevole al gioco d’azzardo. Inoltre, sono sottoposti a stringenti controlli delle autorità che, se rilevano irregolarità, possono anche disporre l’oscuramento del sito e la revoca della licenza di fornitura di giochi a distanza. Sia da desktop che da mobile, è importante giocare solo su questi casino, in quanto si è molto più tutelati da possibile truffe.