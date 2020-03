“Bambino campobellese positivo al Coronavirus. Si trovava a Troina”. Le dichiarazioni del Sindaco Castiglione

del 2020-03-28

Sono 3 i casi di positività a Campobello, stante a quanto dichiarato ieri dal sindaco Castiglione durante un video messaggio alla cittadinanza, diffuso sui social, comprendente un ottantenne che era stato in precedenza conteggiato erroneamente dall'Asp come cittadino di Marsala e un bambino che avrebbe alloggio presso l'Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) 'Oasi Maria Santissima' di Troina, in provincia di Enna, in cui si sono registrati finora oltre 70 casi.

"Vi comunico anche che dal 24 febbraio - ha dichiarato il primo cittadino - il piccolo non ha avuto contatti con la famiglia che invece si trova a Campobello e che, anche in questo caso, l’Asp sta adottando tutte le misure del caso."

Secondo quanto riportato da Ansa, 45 sarebbero ospiti della struttura, mentre 25 sarebbero operatori sanitari. Annunciato dalla regione, l'arrivo di personale sanitario militare per monitorare e coordinare azioni di supporto e interventi nella struttura.