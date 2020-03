(VIDEO) Centinaia di maiali affamati tra le strade e le campagne di Salemi. Parla il proprietario. Ecco cosa sta succedendo

del 2020-03-27

Diverse le segnalazioni pervenute alla nostra redazione in questi giorni in merito alla presenza di maiali nelle campagne di Salemi, in zona Sinagia, al libero pascolo. A quanto pare, essi sarebbero scappati, rompendo il recinto che li conteneva nella fattoria della ditta “N. B., il cui titolare spera che la situazione possa risolversi quanto prima.

All'uomo sarebbe stata ritirata la patente nel corso di un controllo per l’emergenza COVID-19. L’azienda non sarebbe dotata di SCIA, e quindi sulla carta, il sig. B. A. non svolge l’attività di allevatore.

L'azienda avrebbe presentato la SCIA ma l’Ufficio competente in materia, il SUAP, non avrebbe rilasciato alcun parere favorevole, anzi avrebbe disposto per ben due volte l’archiviazione della richiesta per mancata integrazione di alcuni documenti, anche su richiesta della stessa parte.

L’azienda presenterebbe delle irregolarità per lo svolgimento dell’attività in quanto si troverebbe a ridosso del centro abitato.

L'uomo lancia ora un appello alle istituzioni affinchè possa curare gli animali e superare questo momento. “Spero che possiate prendere in considerazione una persona che vuole lavorare onestamente. Io non sono un delinquente” ha affermato.