L'Associazione Albergatori Selinunte risponde all'invito del Comune alla creazione di una task force

del 2020-03-27

E’ di qualche giorno fa la lettera aperta dell’Amministrazione Comunale di Castelvetrano nella persona di Biagio Virzì ai fini della creazione di una task force anticrisi con l'obiettivo di avviare un tavolo operativo tra Organi Istituzionali Comunali (Amministrazione e Capigruppo Consiliari) e le Associazioni e le Confederazioni Socio-Economiche e Produttive della Città, ed una cabina di regia in grado di monitorare le situazioni di crisi sociali, aziendali e territoriali, ed elaborare e condividere proposte da porre all’attenzione del governo centrale e regionale.

A rispondere “presente” Paolo Masella, Presidente dell’Associazione Albergatori Selinunte . Quest’ultimo con un documento ha epresso i commenti rispetto alle linee di intervento ipotizzate. Di seguito il testo del documento:

“In riferimento alla lettera aperta proposta dal Sindaco agli stakeholder locali, rappresentanti delle Associazioni di categoria (Industriali, costruttori, artigiani, commercianti), operatori della cultura e dello spettacolo, operatori del turismo (alberghi, B&B, agriturismi), mondo della cooperazione, agricoltori (coldiretti, confagricoltura, cia, ecc ), professionisti (confprofessioni, ordini ), organizzazioni sindacali (Cisl,Uil,Cgil, ecc ), i rappresentanti delle Banche presenti in Città, centri comunali CAF, i Capi-Gruppo del Consiglio Comunale, Poste Italiane spa, altre Istituzioni presenti in loco, accogliamo con estremo piacere l’iniziativa manifestando il nostro interesse all’istituzione di una task force anticrisi allestendo un tavolo operativo tra Organi Istituzionali Comunali (Amministrazione e Capigruppo Consiliari) e le Associazioni e le Confederazioni Socio-Economiche e Produttive della Città, ed una cabina di regia in grado di monitorare le situazioni di crisi sociali, aziendali e territoriali, ed elaborare e condividere proposte da porre all’attenzione del governo centrale e regionale.

A tal fine proponiamo tre interventi di seguito descritti:

INTERVENTO PROPOSTO - supporto a Federalberghi: Nell’immediato, sarebbe determinante l’intercessione che il governo locale possa esercitare sul Governo Centrale al fine di dare supporto al pacchetto di emendamenti proposti da Federalberghi in attesa di approvazione ed inclusione nel prossimo decreto di aprile.

SECONDO INTERVENTO PROPOSTO - Assistenza Invitalia: Condividiamo l’intervento di INVITALIA con cui sarà possibile accedere a importanti e collaudati strumenti di finanza mirati:

- Contratti Istituzionali di Sviluppo

- Progetti di Riconversione e Riqualificazione

- Programmi cofinanziati dall’Unione Europea e dalle politiche nazionali

TERZO INTERVENTO PROPOSTO - accordo di programma comparto alberghiero:

Linee guida dell’accordo di programma proposto dell’Associazione Albergatori Selinunte

Rosalia Ventimiglia