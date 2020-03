Donate all'Ospedale di CVetrano 85 tute mediche dalla Fidapa di Partanna

di: Comunicato Stampa - del 2020-03-27

In questo periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, numerosi sono i gesti di solidarietà verso le strutture ospedaliere. Non da meno è stata la Fidapa BPW ITALY SEZIONE DI PARTANNA, presieduta dall’Avv. Mimma Amari, che nella mattinata di oggi ha donato n. 85 Tute mediche al nosocomio castelvetranese. In un momento storico in cui tutto è surreale, dove si fa fatica ad accettare la “nuova normalità”, occorre prendere consapevolezza di questa emergenza sanitaria e sociale che stiamo attraversando.

Mosse da spirito di solidarietà e sorellanza, le socie della sezione di Partanna non potevano rimanere inerti difronte a tutto ciò, e dunque come rendersi utili?

"Oltre all’adozione ed al rispetto delle misure oggi imposte dalle istituzioni in primis RESTARE A CASA, la sezione- dichiara la Presidente - ha voluto dare un piccolo contributo concreto e materiale donando ciò di cui in questo periodo i presidi ospedalieri hanno più bisogno ovvero i Dispositivi di Protezione individuali: ecco la scelta di donare n.85 tute mediche."

Medici, infermieri e personale sanitario sono in prima linea e rischiano in prima persona. La mancanza di DPI è un’emergenza nell’emergenza, con la nostra donazione vogliamo contribuire a “proteggerli” ed allo stesso tempo mandare un messaggio di ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo."