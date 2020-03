"Un momento difficile può essere anche occasione di cambiamento..". Lettera di Don Giuseppe Undari

del 2020-03-29

"Carissimi, vi scrivo dalla mia piccola stanza della cucina, un luogo dove prima trascorrevo un tempo limitato e che in questi giorni mi accoglie per la riflessione, la lettura e l'ascolto. In una lettera scritta a P. Giordani, G. Leopardi lamenta che in Italia è morta la capacità d'inventare e d'immaginare.

Queste capacità oggi messe a dura prova dovremmo coltivare per prepararci a costruire insieme il domani. Saremo capaci di superare questo momento se sapremo guardare al futuro in funzione della vita concreta.

La solitudine e il silenzio ci espongono a un dialogo con noi stessi e ci costringono a pensare. Qualche settimana fa correvamo convinti che questo bastasse a renderci felici, ora non solo non basta più ma ci pone una domanda: quel modo di procedere cosa ci ha consegnato?

In mezzo a tanti pensieri che affollano la nostra mente ve ne sono alcuni che forse cerchiamo di evitare.

Come vivono in questa situazione i carcerati ? Gli anziani nelle case di riposo? Come vivono i minori nelle case di accoglienza ?

Come vivono quelle persone costrette a una solitudine relazionale e affettiva? Come vivono le donne che subiscono violenze nell'ambito familiare? Come vivono le coppie il cui legame da tempo è in crisi?

Cogliere in questo momento difficile, segnato da morte e impotenza, l'occasione per un cambiamento vuol dire iniziare a considerare l'altro non come scarto, come spazzatura ma come me stesso. Da questo tempo nascerà qualcosa di nuovo se sapremo cogliere questo momento come un'occasione preziosa, come una porta aperta che ci permetterà di esplorare un altro mondo.

Siamo in grado di cogliere che la distruzione della natura, delle foreste, dei ghiacciai ha delle ripercussioni sulla nostra vita?

Ci accorgiamo che i tagli alla sanità, la chiusura dei piccoli ospedali non andavano nella direzione giusta. Come risolvere il problema di una giustizia sociale che verrà fuori con tutta la sua forza specie nelle nostre zone dove non tutti hanno un lavoro stabile.

Gli operai in nero e a colori, i piccoli artigiani, come provvederanno al loro sostentamento e a quello dei loro cari ? Ci stiamo organizzando per trovare delle soluzioni? Da dove è giunto il virus?

È giunto sul volo della globalizzazione. Ci rendiamo conto che siamo tutti nella stessa barca e che non sarà più possibile procedere con la chiusura di un porto e qualche respingimento. L'Europa quella delle commissioni e delle banche sta mostrando tutta la sua miseria, la sua incapacità di essere un corpo coeso, di trovare le soluzioni adeguate, senza fermarsi per guardare la visuale miope di qualcuno che mentre la casa comune brucia sta cercando di fare soltanto i propri interessi.

Non rischia anche l'Europa di mancare un appuntamento importante con la storia?

In questo tempo di quaresima la liturgia ci dice che è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Oggi lo Spirito ci parla attraverso la carne viva di questa umanità che lotta, soffre e spera. Ascoltiamo questo grido, guardiamo insieme il futuro.

Buona domenica.

Don Giuseppe Undari