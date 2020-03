“Due castelvetranesi positivi al COVID19 ricoverati a Marsala. 8 persone in quarantena obbligatoria”. Parla il Sindaco Alfano

del 2020-03-28

“Due castelvetranesi positivi al Coronavirus si trovano ricoverati in rianimazione presso l’Ospedale di Marsala”. A darne l’annuncio il Sindaco Alfano con un video messaggio destinato ai castelvetranesi. Il primo cittadino ha aggiunto anche che otto persone si trovano in quarantena obbligatoria in attesa di tampone. Delle 135 persone attualmente in quarantena volontaria il numero si ridurrra a 35 in considerazione del fatto che Lunedì saranno decorsi i 14 giorni di potenziale incubazione del virus”.