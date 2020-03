"In questi giorni 'viaggio' con la mente nella speranza di ritrovare la serenità". Lettera di Lorella

di: Redazione - del 2020-03-30

Stiamo vivendo giorni particolari, in un contesto che forse non avremmo mai immaginato come reale. Eppure, potremmo approfittare di questi momenti per dedicarci a delle riflessioni su di noi e sul mondo, come ha fatto Lorella. Di seguito riportiamo la sua lettera, che vuole spronare a essere più positivi.

"Oggi è una bella giornata di sole e mi ritrovo davanti ad esso con un notes in mano e la testa fra le nuvole a pensare ciò che verrà, ben sapendo che, tra le nuvole, c'è sempre il sereno. Questo ti permette di vedere con positività tutto quel che ti circonda, facendo finta che, per un attimo, non esista questa crudeltà nel mondo.

Quel che consiglio infatti è proprio questo: viaggiare... viaggiare con la mente. Il panorama alla fine, è fantastico. Prendetevi un momento per stare da soli e riflettere: riflettendo ci rendiamo conto di ciò che conta davvero.

Forse, quello che sta succedendo non è poi un caso, il covid19 è arrivato senza far rumore, senza preavviso e sta insegnando a milioni di persone a pensare. Noi siamo vittime innocenti dell'odio e della sete di potere e di vendetta: l'essere umano non ha saputo prendersi cura del pianeta.

Pian pian ci siamo rovinati da soli: guerre, violenze, pregiudizi, invidia sociale, egoismo. Tutto ciò ha fatto, in modo che il mondo crollasse e siamo adesso noi stessi a pagarne le conseguenze.

Poi fra le tante persone ci sono Io. Io che vivo in un mondo tutto mio, fatto di pace.. Dal profondo spero ancora ad un mondo migliore dove regnino la pace, la serenità e l'amore. Se tutto questo per ora non accade, io provo a chiudere gli occhi, lasciandomi andare per poi ritrovarmi lontano dall'odio"

Lorella