"A CVetrano aiutiamo i nuovi poveri a P. IVA, gente ai domiciliari, lavoratori in nero e non solo". La missione della Croce Rossa continua

di: Elio Indelicato - del 2020-03-30

In foto: Un momento della consegna del cibo ai circensi da parte della Croce Rossa

La Croce Rossa di Castelvetrano "adottta” un circo equestre. Una corsa contro il tempo per assicurare qualcosa a tutti e soprattutto a quei nuclei familiari in grosse difficolta economiche. E così la grande famiglia del Circo formata da 26 persone oltre animali vengono aiutati con generi alimentari e quello che serve per sfamare gli animali,soprattutto resti da cucina.

Un clown con la faccia molto triste (nella foto) riceve quello che può servire per cucinare qualcosa per la grande famiglia. Anche un’altra struttura con animali viene supportata dal lavoro dei volontari.

Giuseppe Cardinale, presidente della stessa Associazione nel dare “una pacca sulla spalla” ai suoi 24 operatori che non stop si impegnano h24, parla di una situazione veramente difficile:

"Ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto avere generi alimentari e donazioni varie. Noi stiamo avendo a che fare con “nuovi poveri” con partita iva . Poi ci sono quelli che vivevano del saltuario, lavoratori in nero anche per problemi personali.

Attualmente con i servizi sociali monitoriamo 186 famiglie con reddito Ise di 3.000 euro. Portiamo anche sacchetti di spesa nelle abitazioni di persone impossibilitate a raggiungerci per problemi di salute, a chi fa la chemioterapia, invalidi, persone in quarantena e agli arresti domiciliari.

Inoltre ci impegnano a ritirare personalmente dei farmaci salva vita anche da Policlinico di Palermo o di Sciacca. Una corsa contro il tempo per cercare di essere presenti ove ci chiamano. Ci sono persone conosciute che chiedono di venire presso la nostra sede in orari serali per non farsi vedere mentre ritirano la spesa.”

Oltre a tutto ciò, bisogna dare atto a cittadini, strutture commerciali che si fanno avanti per donare alimentari e soldi alla stessa Croce Rossa. Intanto il Conad di via dei Templi ha regalato due bancali di alimentari alla stessa Croce Rossa e altri se ne sono aggiunti, come l’associazione Civitas di Salvatore Roccolino che ha offerto altri generi alimentari.

La stessa Croce Rossa comunica un numero di cellulare : 371 4130567 da utilizzare per situazioni di bisogno.

E a proposito di spesa il Comune di Castelvetrano, in collaborazione con la Croce Rossa, con l'intento di rispondere al meglio a questa situazione di emergenza che sta portando numerose famiglie ad uno stato di bisogno in primis di beni alimentari di prima necessità, attiverà nei prossimi giorni il progetto "Carrello Solidale". Il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Sociali, il Presidente ed alcuni volontari della Croce Rossa di Castelvetrano si sono recati nei giorni scorsi in tutti i principali supermercati della città per proporre l'adesione all'iniziativa.

Essa prevede, lo dice il sindaco Alfano in una sua nota: "la predisposizione in ciascun punto vendita di un "carrello solidale", sul quale è collocata la locandina del progetto, all’interno del quale i singoli clienti possono donare generi alimentari di prima necessità.

Anche le stesso supermercato avrà la possibilità di incrementare con altri prodotti le donazioni effettuate dai propri clienti. Alla fine della giornata i volontari CRI provvederanno a recuperare i beni alimentari donati e, successivamente, alla loro distribuzione alle persone più bisognose.

"Considerata la gravosa situazione che pesa sulle spalle di molti nostri concittadini, nel ribadire il grande valore sociale di questa iniziativa -conclude il Sindaco - siamo certi della vostra sensibilità e del vostro spirito di solidarietà. Ci auguriamo quindi una grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza. Sono comunque tante le testimonianze di solidarietà grazie alla Caritas cittadina, a privati anonimi cittadini che in silenzio si adoperano per il bene comune".