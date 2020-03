“A Campobello i casi di Coronavirus sono 3 e non 4”. Castiglione interviene sui dati comunicati da Asp Trapani

del 2020-03-29

“Al fine di una corretta informazione, a seguito di una verifica effettuata, mi preme precisare che i casi di contagio da Covid 19 sinora accertati a Campobello sono 3 e non 4 come erroneamente era stato divulgato ieri a causa di un probabile errore di stampa”. A dichiararlo è il primo cittadino di Campobello Giuseppe Castiglione il quale è intervenuto con una nota stampa per rettificare i dati relativi a Campobello di Mazara comunicati ieri dalla stampa dall’Asp di Trapani.