Salemi, altre 4 persone contagiate dal Coronavirus. Il Sindaco Venuti parla ai cittadini

del 2020-03-29

Quattro nuovi casi a Salemi e in totale il numero dei contagiati arriva a 18. A comunicarlo ai cittadini è stato il primo cittadino di Salemi Domenico Venuti lo stesso hai inoltre lamentato come la lentezza nell’effettuare il tampone non aiuta di certo a tracciare tutti i casi di positività potenziali “I ritardi nei riscontri dei tamponi non sono più ammissibili perché bisogna avere lo screening completo per individuare i positivi”. Venuti ha scritto all’Asp è all’assessore razza in merito. La situazione dei varchi è ancora in fase di studio. Si ringraziano agricoltori e allevatori ma è necessario il rispetto delle regole ma ben vengano eventuali proposte”.

“Abbiamo attivato servizio du psicologia che ha già avuto riscontro. I buoni spesa del comune invece non basteranno. Si è allargata l’indigenza e saranno importanti le misure varate ieri dal Governo”. Venuti ha poi aggiunto: Il contenimento sta funzionando. Ma 4 nuovi casi indicano che non possiamo abbassare la guardia"