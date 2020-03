Gestione COVID19 in Provincia di Trapani, indagine Asp su medico di CVetrano positivo al Coronavirus

del 2020-03-29

Contestato il direttore dell'Azienda, Fabio Damiani, che invece puntualizza come non ci sia alcuna "emergenza dei dispositivi di protezione individuale nei reparti Covid del trapanese". Sotto accusa la gestione dell’emergenza nei confronti dell’Asp per come si sia comportato nel caso di un medico di Castelvetrano, chirurgo in servizio all'ospedale, adesso ricoverato in terapia intensiva a Palermo, che continuò ad andare al lavoro anche dopo aver contratto il virus. "Abbiamo aperto - dice Damiani - un procedimento disciplinare per il medico e adesso stiamo valutando l'invio dei documenti in Procura".

A Marsala, il personale in servizio denuncia "percorsi che non garantiscono sicurezza ad operatori e utenti" e Damiani ha respinto ogni accusa.

Fonte: Gds.it