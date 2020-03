Alfano: " I due castelvetranesi positivi al Coronavirus stanno rispondono bene alle terapie. Continuano i tamponi"

del 2020-03-29

Stanno trascorrendo i giorni della quarantena fiduciaria per le persone giunte tra il 14 e il 15 Marzo dal Nord e sono in atto le attività volte all’effettuazione dei tamponi alle persone coinvolte (circa 70) direttamente all’interno delle loro auto nei pressi della sede castelvetranese dell’Asp. Le operazioni sono state svolte alla presenza della Polizia Municipale di Castelvetrano. Intanto si apprende dalle parole del Sindaco Alfano delle buone condizioni in cui versano le due persone di Castelvetrano positive al virus e ricoverate a Marsala.