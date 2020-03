"I maiali affamati sono pronti a sfondare la rete. C'è una emergenza. Chiedo aiuto". Parla l'imprenditore salemitano proprietario degli animali

del 2020-03-28

I maiali attendono da dietro il cancello la loro razione di cibo quotidiano. "Stamane sono di nuovo scappati e potrebbero scappare. C'è una emergenza e per questo chiedo aiuto alle Autorità affinchè di presenza capiscano il reale problema". In Contrada Musita a Salemi, i suini neri di Sicilia che ieri erano per le vie e le campagne di Salemi potrebbero di nuovo scappare e abbattere ogni ostacolo si possa presentare davanti finchè non avranno saziato la loro fame.

Una situazione molto precaria che il proprietario Nino Bosanoro denuncia con un video che mostra la situazione attuale. Lo stesso chiede aiuto anche alla Protezione Civile per cercare da mangiare per gli animali essendo impossibilitato a farlo per via delle restrizioni imposte a causa dell'emergenza Coronavirus a Salemi.

Come vi abbiamo raccontato ieri al sig. Bonasoro, assistito dall'Avv. Ferro di Gibellina, è stata ritirata la patente nel corso di un controllo per l’emergenza COVID-19. L’azienda non sarebbe dotata di SCIA, e quindi sulla carta, il sig. Bonasoro non svolge l’attività di allevatore e non può essere autorizzato a circolare.

L'azienda avrebbe presentato la SCIA ma l’Ufficio competente in materia, il SUAP, non avrebbe rilasciato alcun parere favorevole, anzi avrebbe disposto per ben due volte l’archiviazione della richiesta per mancata integrazione di alcuni documenti, anche su richiesta della stessa parte. L’azienda presenterebbe delle irregolarità per lo svolgimento dell’attività in quanto si troverebbe a ridosso del centro abitato.

Aldilà delle vicende burocratiche in questo momento di emergenza COVID19 sarebbe auspicabile un dialogo con l'Amministrazione affinchè si trovi una soluzione anche temporanea che permetta di superare l'emergeza salvo poi poter affrontare in via definitiva l'annosa questione.

Intanto pare che lo stesso Bonasoro si stia impegnando per la riduzione dei capi di bestiame cedendoli ad altri allevamenti.