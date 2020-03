"4,3 Miliardi dallo Stato ai Comuni e altri 400 Milioni contro l'emergenza alimentare. Vicini a chi è in difficoltà". Il Premier Conte parla agli italiani

del 2020-03-28

"Lo Stato c'è e siamo consapevoli che ci sono cittadini in difficoltà. Abbiamo lavorato intensamente per un provvedimento di grande impatto. Oltre 4 Miliardi Euro li erogheremo a stretto giro ai Comuni come anticipo rispetto alle somme che avrebbero dovuto essere erogate successivamente.

A queste somme in aggiunta si aggiungeranno 400 Milioni per i Comuni affinchè eroghino buoni spesa in collaborazione con servizi sociali e volontariato. Tutte le strutture associative saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo di essere vicini a tutti gli italiani" Sono queste le parole del Premier Conte durante l'ultimo intervento di questa sera in diretta. A parlare anche il Ministro Gualtieri che ha parlato della necessità di un nuovo "Piano Marshall" e e il Sindaco di Bari Antonio Decaro in qualità di Presidente dell'Anci.