Video online di studenti e insegnanti per la “Notte nazionale del Liceo classico”. Adesione del "Pantaleo"

del 2020-03-29

In tempo di coronavirus, l’Italia della “Notte nazionale del Liceo classico” non si ferma, alza la testa e combatte. Questa nuova iniziativa, lanciata da Rocco Schembra, vede gli studenti cimentarsi nella lettura di alcuni brani di autori greci o latini in traduzione italiana, da lanciare in rete sulla pagina FB della “Notte nazionale del Liceo classico”.

Il Liceo classico di Castelvetrano, col coordinamento della prof. Daniela Giancontieri, referente per la “Notte nazionale del Liceo classico”, ha aderito all’iniziativa, proponendo sei video di alunni dell’istituto e uno di una giovane docente di Latino e Greco del Liceo, che riportiamo anche sulla nostra pagina FB.

Si tratta di un invito alla lettura, alla riflessione, alla conoscenza delle basi della nostra cultura, realizzata grazie alle attività didattiche che continuano on-line, non soltanto per portare avanti i “programmi”, ma anche per invitare tutti a non demordere, a resistere.