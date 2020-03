Nasce il progetto “Arcobaleno”. Farina in omaggio da imprenditore cvetranese e pane gratis alle famiglie di Sciacca

del 2020-03-29

Da stamattina, a Sciacca, è stato distribuito gratuitamente del pane speciale dalle associazioni di volontariato. Si chiama "Arcobaleno" e nasce dalla collaborazione del castelvetranese Giovanni Billeri, titolare di un'azienda di farine e presidente di Esserci, associazione castelvetranese nata qualche mese, e Michele Nocilla del panificio San Calogero di Sciacca.

L'inziativa è replicabile anche presso altri comuni, in quanto lo stesso Billeri ha annunciato la disponibilità di ben 1.000 kg di farina omaggio per i panificatori, che aderiranno al progetto, che potranno così distribuirla nei diversi paesi in cui lavorano, affidandola alle associazioni di volontariato del territorio.

Il progetto Arcobaleno prevede la realizzazione di un pane particolare, fatto con una miscela di grani antichi siciliani moliti a pietra, per valorizzare la nostra isola, bandendo i grani esteri e per prepararci al dopo Coronavirus con una nuova consapevolezza.

Unire le forze e la passione per il proprio lavoro, per realizzare un nuovo prodotto, con un obiettivo sociale è ciò che ci si propone, per aiutare la comunità in questo momento delicato.