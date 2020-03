CVetrano, oltre 100 famiglie assistite da Caritas Chiesa Madre e San Giovanni. "Aiutateci ad aiutare"

del 2020-03-30

La situazione di emergenza che stiamo affrontando chiede una attenzione particolare nei confronti delle persone più in difficoltà. La Caritas parrocchiale dell'unità pastorale Chiesa Madre e San Giovanni Battista ha continuato la propria attività assicurando generi alimentari di prima necessità. Sono più di 100 le famiglie assistite alcune delle quali provenienti da Marinella di Selinunte e Triscina.

"L'aiuto economico offerto da parte di Lions Club, Fidapa, Rotary e singoli parrocchiani - dichiara Don Undari - ci sta consentendo di incrementare l'offerta. Abbiamo attivato un numero per le emergenze. Stiamo monitorando casa per casa le situazioni per interventi mirati non solo alla spesa ma anche al pagamento di utenze, bombola gas e affitto. Tutti coloro che desiderano offrire il loro contributo possono farlo contattando telefonicamente il numero 335 6141790".

"Stiamo pensando - conclude Don Undari - di attivare un c/c per favorire la possibilità di offerte in denaro da utilizzare solo ed esclusivamente per l'emergenza coronavirus. Ringrazio fin d'ora tutti i castelvetranesi per la loro generosità".