Emergenza COVID19. 285 Mila Euro dallo Stato al Comune di CVetrano per l'emergenza alimentare

del 2020-03-29

Stanziate (ma non ancora accreditate) le somme pari a 285 Mila Euro circa da parte del governo centrale nei confronti del Comune di Castelvetrano, così come ci ha confermato il primo cittadino Enzo Alfano. Le somme dovranno essere destinate a buoni spesa da consegnare alle persone in difficoltà.

La destinazione di tali importi fa seguito all'annuncio da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte il quale ieri nel corso della conferenza stampa aveva annunciato che 400 milioni di euro sarebbero stati devoluti ai Comuni italiani per fronteggiare questo momento di crisi.

Le somme ad oggi non sono state accreditate e si attendono pertanto i trasferimenti dallo Stato centrale.

Le risorse sono ripartite ai Comuni per una quota pari al 80% del totale in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune e una quota pari al restante 20% in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, parlando del provvedimento che stanzia fondi per le persone in difficoltà, ha annunciato che firmerà "a breve" l'ordinanza che sarà immediatamente operativa".