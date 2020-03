Salemi, il Sindaco chiede la riapertura della filiale di Unicredit: "La chiusura è contro il DPCM del 22 marzo"

di: Redazione - del 2020-03-30

Il Sindaco di Salemi, con una missiva inviata al Prefetto, all’Associazione Bancaria Italiana e alla banca Unicredit, ha diffidato quest’ultima a disporre l’immediata riapertura della filiale di Salemi ovvero ad adottare misure alternative che prevedono l’erogazione dei soli servizi indifferibili, non altrimenti erogabili attraverso l’internet banking e/o via telefono.

Nella lettera si legge che ad aggravare la situazione vi è il fatto che i cittadini salemitani non possono nemmeno recarsi nelle filiali di Unicredit dei comuni limitrofi per eseguire le necessarie e indifferibili operazioni bancarie poiché dal 23 marzo scorso il territorio comunale è stato dichiarato zona rossa in considerazione dell’elevato numero di contagi da Covid 19.

Ciò comporta una disparità di trattamento creatasi tra cittadini e imprese che fruiscono dei servizi bancari resi da altri istituti di credito rispetto ai clienti di Unicredit in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.

La chiusura dell’unica filiale di Unicredit della città, afferma Venuti, si pone in evidente contrasto con le disposizioni contenute nel DPCM del 22 marzo scorso, il quale individua un elenco di attività a cui è consentita l’apertura senza restrizioni di giorni ed orari, includendo tra questi i servizi bancari.

Se l’incresciosa omissione da parte dell’Unicredit dovesse perdurare, conclude il Sindaco, si adiranno le competenti Autorità Giudiziarie al fine di tutelare i diritti del Comune di Salemi, anche per il ristoro dei danni subiti dall’arbitraria interruzione del servizio.