Pubblicato il decreto per la sospensione dei mutui, ecco il modulo da presentare alla Banca

del 2020-03-30

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nei giorni scorsi ha firmato il decreto per l’estensione dell’operatività del Fondo Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui sulla prima casa. Oggi il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In particolare, potrà ottenere lo stop di 18 mesi chi subisce sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per oltre 303 giorni lavorativi consecutivi, 12 mesi se la riduzione è tra 151 e 303 giorni e 6 mesi se la riduzione è tra 30 e 150 giorni.

Tra le novità la possibilità di addebitare al Fondo il 50 per cento degli interessi connessi al periodo della sospensione e, inoltre, non è più necessaria la presentazione del modello Isee.

L'accesso al Fondo è stato esteso anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 e non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Ecco dove poter scaricare il modulo (clicca qui) che deve essere presentato alla banca che ha concesso il mutuo