A Castelvetrano guanti usati gettati a terra. Anche nell’emergenza l’inciviltà di alcuni non ha limite

del 2020-03-31

Giungono alla nostra redazione segnalazioni di lettori indignati dall'abitudine incivile, che si sta diffondendo, di abbandonare guanti a terra, dopo aver fatto la spesa nei pressi di tutti gli ipermercati del territorio.

In particolare, davanti un noto supermercato di Castelvetrano, buttare i guanti a terra è diventata una prassi comune, che non rispetta l'ambiente ed in questo momento delicato, mette a repentaglio la salute della comunità.

I verosimili guanti infetti potrebbero, di fatti, causare una contaminazione del perimetro del parcheggio, che viene frequentato da altri soggetti e potrebbe contribuire a diffondere il virus.

Ci appelliamo al buon senso della collettività, al fine di bandire tale pratica barbara. Un accorgimento per ovviare a tale situazione, potrebbe essere l'uso di un sacchetto da tenere nel cruscotto della vostra auto, in cui riporre i guanti già utilizzati, appena salite a bordo.

Tale sacchetto andrà smaltito, secondo le indicazioni dei responsabili della differenziata del vostro paese, in genere, inserendolo nell'indifferenziato dopo averlo sigillato.