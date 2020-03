Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta per le vittime del COVID a Campobello. Aderisce anche Partanna

del 2020-03-31

"Un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta oggi anche al Comune di Campobello per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e per stare uniti in un momento di grave emergenza per tutto il Paese. Uniti ce la faremo!". E' questo il messaggio diffuso dal sindaco di Campobello di Mazara, Castiglione, che aderisce alla proposta dell'ANCI. Anche il sindaco Catania fa sapere che a Partanna sarà osservato il minuto di silenzio alle 12.

"Un modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’un l’altro."