"Io, castelvetranese, in corsia al Nord per contrastare il COVID19 tra turni infiniti e determinazione". Il racconto di Francesca Genco

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-01

I cittadini dì Castelvetrano che in questo momento sono in prima fila nell'emergenza Corona virus sono tanti, non solo qui, ma in varie zone dell'Italia, portando alto l'orgoglio della nostra città.

Una di loro è Francesca Genco, operatrice socio sanitaria, presso il reparto di medicina d'urgenza converito dal 8 marzo in reparto Covid dell'ospedale di Biella.

L'abbiamo raggiunta al telefono e ci ha raccontato i molti aspetti del suo lavoro. " Abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare, grazie al coordinatore Bertoncini e al primario Grillenzoni ,che hanno organizzato al meglio il nostro operato. Facciamo turni di 12 ore, per cercare di evitare troppi spostamenti. Nel mio reparto non ci sono solo anziani, ma anche tante persone giovani con problemi respiratori gravi, attaccati alla ventilazione meccanica ma non intubati. Lo stress emotivo è tanto, ma per fortuna lavoro con un gruppo di professionisti molto uniti. Abbiamo capito il significato della parola Equipe, cioè un gruppo di lavoro in cui non ci sono distinzioni,ma si lavora all'unisono per il bene di tutti i pazienti" .

Anche nel reparto dove lavora Francesca, ci sono stati meno ricoveri negli ultimi giorni, ed alcuni pazienti, che hanno avuto bisogno di essere intubati nelle scorse settimane sono tornati in reparto e ora stanno meglio. Questo sicuramente ci rincuora tantissimo.

Ma come ha voluto ricordare Francesca Genco, per continuare ad avere questi risultati dobbiamo rimanere a casa. Solo così ne usciremo. Augurandoci che tutto questo finisca presto, ringraziamo chi come lei sta sacrificando la sua vita per il bene degli altri.