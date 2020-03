Alfano fa chiarezza sul numero dei cvetranesi positivi al COVID19: "Due ricoverati a Marsala e tre nelle loro case"

del 2020-03-31

"I residenti di Castelvetrano positivi al COVID19 sono 5 (due sono ricoverati a Marsala e tre nelle loro abitazioni. Nei giorni scorsi venivano conteggiati a Castelvetrano pazienti che provenivano dai paesi vicini". A dichiararlo il Sindaco Alfano nel consueto mesaggio ai concittadini dopo che anche noi di Castelvetranonews.it nei giorni scorsi abbiamo fatto presente (clicca qui per leggere l'articolo) come non vi era coerenza nei dati che venivano resi noti a più livelli. Un chiarimento importante quello del primo cittadino che elimina dubbi e incertezze e che permette ai cittadini di avere consapevolezza sulla reale situazione a Castelvetrano.