"Il nostro pane e pizza per aiutare le famiglie bisognose castelvetranesi". Anche "L'arte del Pane” in aiuto dei meno abbienti

del 2020-04-01

“Ogni giorno doniamo alla Croce Rossa dai 20 ai 30 kg di pane e pizza per i più bisognosi in questo terribile momento, per far capire che noi ci siamo e ci saremo sempre”. A dichiararlo Giuseppe Signorello del panificio menfitano "L'arte del Pane” il quale non ha voluti far mancare il proprio contributo in aiuto dei castelvetranesi. Si moltiplicano le iniziativa di beneficenza grazie anche all’aiuto che ai castelvetranesi sta arrivando dai paesi limitrofi.